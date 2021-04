Un homme arrêté pour violence conjugale à Thetford Mines

Un homme âgé de 46 a été arrêté le mercredi 21 avril, en fin d'avant midi à Thetford Mines pour des accusations de violence conjugale.

L'arrestation a eu lieu près de son domicile tandis que monsieur était à la recherche de sa conjointe. À ce moment-là, il était en possession d'une bouteille de répulsif à ours.

Cela s'est passé suite à la présentation de sa conjointe au centre de service de police de Thetford Mines mardi après-midi, alors qu'elle venait faire le récit de l'enfer qu'elle vivait avec son conjoint depuis le début de leur relation en décembre 2020.

Selon ce qui a été recueilli par les enquêteurs lors de cette rencontre, la dame a commencé par subir de la violence verbale et physique comme des coups de pieds et de poings au ventre, tous les jours. Au fil du temps les choses se seraient dégradées. Elle aurait vécu divers sévices, allant d'une serviette imbibée d'eau sur la bouche et le nez pour l'empêcher de crier jusqu'à se faire attacher et bâillonner pour qu'elle ne crie pas, lui occasionnant une perte de conscience.

Par conséquent, suite à son arrestation l'homme a été interrogé sur ces faits dans la soirée du 21 avril et a ensuite passé la nuit en cellule. Le lendemain il a comparu par visioconférence pour les accusations suivantes : agression sexuelle, agression sexuelle armée, séquestration, extorsion, voies de fait grave, voie de fait armée (deux chefs), voie de fait, méfait de moins de 5 000 $ et possession d'une arme dans un dessein dangereux.

À la suite de cette comparution, l'accusé a été transporté au Centre de détention de Québec où il demeure toujours détenu. Son enquête de remise en liberté est prévue pour le mardi 27 avril.