Capotage à La Guadeloupe

Une collision entre deux véhicules est survenue vers l'heure du dîner aujourd'hui sur la route 108, en plein centre de La Guadeloupe.

L'une des voitures impliquées a effectué un capotage, tout juste devant le commerce Dollorama. La personne qui conduisait a été transportée par ambulance vers un centre hospitalier mais au moment de publier, la Sûreté du Québec n'avait pas de détails à fournir sur l'accident.

On ne connaît pas non plus l'état de l'autre conducteur et si des passagers se trouvaient à bord des automobiles.