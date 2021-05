Deux personnes arrêtées en lien avec un événement de juillet 2020

La Division des enquêtes des crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, le 4 et le 5 mai, à l’arrestation d’un homme et d’une femme en lien avec l'agression armée, survenue le 5 juillet 2020, à Beauceville.

Ce jour-là, les policiers étaient intervenus vers 6 h le matin dans une résidence de la route Fraser où une femme avait été blessée.

Ainsi, Gabriel Lang Bertoldi, 24 ans, et Samantha Hawer, 26 ans, tous deux de Montréal, comparaîtront aujourd’hui par visioconférence aux Palais de justice de Laval et de Montréal, sous plusieurs chefs d’accusation, en lien avec les armes à feu, des voies de fait armés, des voies de fait causant des lésions, de vol qualifié et d’introduction par effraction.

La suite des procédures judiciaires devrait avoir lieu au Palais de justice de Saint-Joseph de Beauce.

Cependant, Mitchell Drake, 28 ans de Montréal, est toujours recherché en vertu d’un mandat d’arrestation en lien avec ce dossier.

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.