Perquisition et arrestation en matière de stupéfiants à Thetford Mines

Les sergents-détectives du Service de police de Thetford Mines, en coopération avec des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et d’un maître-chien de la SQ, ont procédé à une perquisition en matière de trafic de stupéfiants, au cours de l’après-midi du jeudi 20 mai.

L'intervention a eu lieu dans un domicile de la 8e Rue Sud, à Thetford Mines, suite à la validation de plusieurs informations reçues du public et mises en commun avec la Sûreté du Québec depuis le mois de mars 2021.

Ainsi, ce sont 2399 comprimés apparentés à de la méthamphétamine, deux téléphones cellulaires, une somme d‘un peu plus de 38 000 $ en argent comptant et 220 cigarettes de contrebande qui ont été saisis.

Des échantillons des substances saisies seront envoyés aux laboratoires de Santé Canada qui en préciseront la nature exacte. Les rapports d’analyse seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui déterminera les accusations appropriées.

Selon, les premiers éléments d’enquête l’accusé Pierre Simoneau s’affairait au trafic de drogue depuis une dizaine d’années environ.

Ce Thetfordois, âgé de 57 ans et occupant des lieux, a été arrêté et a passé la nuit en cellule à la centrale de police. Il a comparu par visioconférence le vendredi 21 mai sous les accusations suivantes :

- trafic de stupéfiants,

- possession de méthamphétamines en vue de trafic,

- et possession de cannabis en vue de vendre.

Suite à sa comparution, l’accusé est demeuré détenu et il a par la suite été transporté au Centre de détention de Québec. Son enquête de remise en liberté a été fixée à demain, le mardi 25 mai.