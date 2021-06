Collision sur l'autoroute 20 : sept véhicules impliqués

Il y aurait environ sept véhicules impliqués dans la collision survenue ce matin sur l'autoroute 20 dans le secteur de Lévis, selon les informations transmises par la Sûreté du Québec.

Parmi eux on compte au moins deux véhicules lourds et six personnes blessées légèrement. Trois transports au centre hospitalier seront effectués pour ces personnes.

Notons que l'autoroute est toujours inaccessible dans le secteur au moment d'écrire ces lignes. Cependant, une route alternative est possible par la sortie 311. La réouverture d’une voie est prévue vers 11 h.

La cause de cette collision n’est pas déterminée pour le moment.