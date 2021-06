Bien se préparer au travail contre les fortes chaleurs

En raison des hautes températures ces jours, le service de santé au travail de la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches rappelle aux employeurs l'importance d'adapter, dès maintenant, l’organisation du travail afin d'éviter des problèmes graves comme le coup de chaleur, qui peut être mortel.

Lors d’une journée chaude et humide, le travail physique rend les travailleurs plus vulnérables, surtout en début de saison où leur corps n'est pas encore habitué et adapté au travail à la chaleur. Par conséquent, il est possible que ceux-ci se sentent plus fatigués et ressentent des maux de coeur, maux de tête, étourdissements, crampes musculaires ou frissons. Ainsi, le CISSS rappelle que ces symptômes doivent être pris au sérieux.

Mesures de prévention à mettre en place

Pour faciliter la vie des travailleurs dans ces conditions, plusieurs mesures de prévention peuvent facilement être mises en place dans les milieux de travail.

« D’ailleurs, les employeurs devraient avoir préparé leur plan d’action préventif et le mettre en application », estime la santé publique.

Parmi les mesures à appliquer on retrouve :

- l'ajustement du rythme ainsi que de la charge de travail, en fonction de la température et en tenant compte des capacités des travailleurs,

- le fait d'encourager les travailleurs à être attentifs aux symptômes causés par la chaleur et à aviser un superviseur ou un secouriste dès qu'ils se manifestent,

- l'importance d'être en mesure d'assurer les premiers secours rapidement en ayant notamment un système de communication efficace et des secouristes formés,

- ainsi que la sensibilisation à boire un verre d’eau fraîche toutes les 10 à 20 minutes, car avec le port du masque en continu, certains peuvent avoir tendance à moins consommer d’eau.

Renseignez-vous sur les Formation en ligne ou adressez-vous à la CNESST pour obtenir plus d'information.

Le Service de santé au travail à Saint-Georges est joignable au 418 228-6272.