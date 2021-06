Mont Grand Morne : la mère et ses enfants ont été retrouvés sain et sauf

La mère et ses enfants qui s'étaient perdus au Mont Grand Morne à Sainte-Clotilde-de-Beauce ont été retrouvés sain et sauf.

La Sûreté du Québec avait été appelé vers 13 h 30 pour les secourir.

Le service incendie de Sainte-Clotilde est arrivé sur place à 14 h 15. Ceux-ci ont ensuite appelé le service incendie d'Adstock en entraide pour le véhicule Argo, un VTT amphibie, afin de pouvoir circuler dans les sentiers.

La famille a été retrouvée saine et sauve vers 15 h 30 et l'opération de sauvetage s'est terminée une heure plus tard.

Notons que quelques randonneurs, qui connaissaient bien la montagne, ce sont proposés bénévolement pour participer aux recherches.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.