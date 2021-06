Un conducteur en état d'ébriété n'aide pas sa cause lors de son arrestation

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont arrêté deux automobilistes en état d'ébriété en fin de semaine dernière. L'un des deux chauffards, intercepté à Saint-Elzéar, a ajouté un chef d'accusation de voie de fait à son dossier en refusant de coopérer et en bousculant les policiers.

Dans la nuit du 20 juin, des policiers ont intercepté un véhicule, pour une conduite erratique sur le rang Bas Saint-Jacques, à Saint-Elzéar. Le conducteur, un homme de 31 ans, était en état d’ébriété.

La Sûreté du Québec indique que le conducteur ne collaborait pas du tout avec les policiers et a refusé de souffler dans l’éthylomètre. Lors de son l’arrestation, l'homme a bousculé les deux agents, rajoutant ainsi un chef d’accusation de voies de fait sur policiers à son dossier.

Lors de la fouille du véhicule, les patrouilleurs ont repéré un flacon contenant six comprimés de métamphétamine. L’homme a été transporté au poste de la MRC Nouvelle-Beauce et libéré par promesse de comparaître. Son permis de conduire a été suspendu sur-le-champ pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours.

Sainte-Marie

La journée précédente, les policiers de la MRC Nouvelle-Beauce ont intercepté un véhicule sur la rue Notre-Dame à Sainte-Marie. Le conducteur, un jeune homme de 22 ans de Scott, a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Ce dernier a échoué au test avec l’appareil de détection approuvé et a été conduit au poste. Ses résultats à l'éthylomètre ont ensuite confirmé des résultats supérieurs à limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été remisé.

Opérations en sécurité routière

Les policiers de Nouvelle-Beauce ont aussi émis 201 constats d’infraction pour des vitesses excessives et 94 concernant diverses infractions au Code de la sécurité routière au courant de la dernière semaine.

Deux constats d’infraction ont été donnés à des automobilistes en lien avec la circulation scolaire. De plus, les policiers ont donné 20 constats d’infraction lors de sept opérations IMPACT ciblant principalement les excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant.

Police de proximité

Le service police a aussi été à la rencontre d’une soixantaine d’élèves de l’école Vision Beauce à Sainte-Marie pour présenter un atelier sur la sécurité à vélo.

Pour faire suite à une demande des responsables de la Maison de la famille de Nouvelle-Beauce, les policiers sont aussi allés à la rencontre de parents d’adolescents de la MRC, afin de leur présenter un atelier sur la prévention de la consommation de drogues.

Finalement, un policier intervenant en milieu scolaire est allé rencontrer plus de 200 finissants de cinquième secondaire de la polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie pour faire un rappel concernant les mesures sanitaires en vue des festivités de fins d’années scolaires.