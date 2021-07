Incendie à Saint-Martin : les dégâts sont limités

Les pompiers en ont terminé avec l’incendie qui s'était déclaré vers 12 h 50 au 45 de l’avenue de Pont à Saint-Martin, la route a donc été rouverte.

Au total, ce sont environ 35 pompiers qui ont travaillé sur ce feu d’origine accidentelle.

« Lorsqu’on est arrivé ici le feu était pris dans les appartements du sous-sol et sortait vers l’extérieur. Donc il a commencé à monter à l’étage, mais on a réussi à le contrôler assez rapidement et à limiter les dommages », a indiqué Stéphane Maheux, directeur du service incendie de Saint-Martin.

Notons que les personnes qui ont subi une coupure de courant ont retrouvé l’électricité.

Enfin, il n’y a eu aucun blessé ni du côté civil, ni chez les pompiers.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.