Vandalisme chez Saint-Georges Nissan: les jeunes sont venus s'excuser

Deux des trois jeunes impliqués dans les actes de vandalisme survenus la fin de semaine dernière chez le concessionnaire Saint-Georges Nissan sont venus s'excuser auprès de l'équipe du commerce automobile.

L'un est venu faire son mea culpa hier, en compagnie de ses parents; l'autre a fait de même aujourd'hui, lui aussi en présence de ses parents, a indiqué le propriétaire Jonathan Bernard, au cours d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Lors de leur visite, les deux ados de 15 ans ont expliqué au commerçant que le troisième larron de l'aventure n'allait pas venir s'excuser des méfaits puisqu'il avait accompagné ses deux amis « contre son gré » et qu'il n'avait pas participé aux dommages.

Hier midi, après que le délai pour venir se dénoncer ait expiré, le concessionnaire Saint-Georges Nissan avait rendu publique — tout comme EnBeauce.com, la vidéo des trois jeunes en train de vandaliser deux véhicules sur les terrains du commerçant automobile, dans la nuit de samedi à dimanche dernier.

M. Bernard a indiqué que les deux jeunes hommes avaient manifesté des regrets sincères des gestes posés et se sont notamment excusés directement auprès de l'équipe des ventes.

« Le but de la chose était de leur faire réaliser les effets de leurs méfaits et qu'ils puissent en tirer des leçons pour l'avenir », a fait savoir Jonathan Bernard qui a retiré sa plainte à la police et n'a pas fait payer aux jeunes les dommages aux véhicules qui s'élèvent à plus de 4 000 $.