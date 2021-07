Engin explosif découvert à Sainte-Clotilde

Des travaux d'excavation menées aujourd'hui sur un terrain du 11e rang à Sainte-Clotilde, ont révélé la présence d'un objet possiblement explosif.

Les policiers de la MRC des Appalaches ont été avisés vers 16 h et une équipe de techniciens en maniement d'explosifs de la Sûreté du Québec a été dépêchée sur les lieux.

Un engin a bel et bien été détecté et récupéré par l'escouade pour en disposer. Aucune explosion n'est survenue et personne n'a été blessée durant l'opération qui a duré quelques heures.