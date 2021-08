Un été occupé pour les cadets de la Sûreté du Québec

Les cadets de la Sûreté du Québec de la MRC Robert-Cliche ont occupé le territoire des municipalités de Saint-Joseph-de-Beauce, Beauceville et Saint-Victor pour une deuxième année. La Sûreté du Québec a dévoilé son bilan.

Les finissants de l’école secondaire Saint-François de Beauceville et la Polyvalente Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce ont reçu la visite le 18 juin dernier des cadets de la Sûreté du Québec pour les applaudir sur le tapis rouge dans le cadre de leur bal. Ajoutons qu’à la première école ils étaient accompagnés de la policière intervenante en milieu scolaire et du Service d’incendie de Beauceville. Tandis qu’à la deuxième, ce sont le Service d’incendie de Saint-Joseph et le Service Ambulancier qui ont fait partie de l’évènement.

Activités de la Fête nationale

Les cadets ont participé au défilé qui se tenait sur la 9e Avenue à Beauceville lors des festivités de la Fête nationale. Leur mandat était de veiller au bon déroulement, ainsi qu’à faire respecter les règles sanitaires. Par la suite, ce fut la ville de Saint-Victor qui a reçu leur visite.

Accompagnement à vélo

Plusieurs randonnées à vélo organisées ont été surveillées et accompagnées durant l’été. On compte, la randonnée avec le maire de Saint-Joseph-de-Beauce qui débutait de la Halte Desjardins jusqu’à Vallée-Jonction. Les cadets ont parcouru les kilomètres reliant Saint-Joseph et Sainte-Marie ainsi que Beauceville et Saint-Georges au cours de la balade à vélo du Centre d’action bénévole de Beauce-Etchemin. Celle du camp de jour de Saint-Joseph-de-Beauce fut la dernière de leur été.

Sensibilisation à la sécurité en vélo

Dans le cadre du programme Géni-Vélo de la Sûreté du Québec, les cadets ont fait la tournée des camps de jour afin de sensibiliser 125 jeunes sur l’importance du respect de la signalisation routière, des règles de circulation, du port du casque et de la visibilité en vélo.

Les cadets ont pu buriner un total d’environ 100 vélos ainsi que plusieurs quadrimoteurs, motocyclettes électriques et un canot, durant la fin de semaine du 24 et 25 juillet à Beauceville.

Au courant de l’été, ils ont pris quelques moments de loisir dans différents camps de jour. Ils ont joué quelques parties de SpikeBall avec les jeunes et ont mis les moniteurs au défi.