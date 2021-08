Les cadets de la Sûreté du Québec sont actifs à la MRC Beauce-Sartigan

Le 8 août, les cadets de la Sûreté du Québec de la MRC de Beauce-Sartigan ont profité de leur participation au Marché agricole de Saint-Martin afin diffuser de l’information sur la prévention des fraudes et faire la promotion de la zone neutre.

La zone neutre est située dans le stationnement de la caserne des pompiers à Saint-Martin. C’est un emplacement filmé et éclairé, mis en place par la municipalité, pour permettre des échanges sécuritaires entre citoyens. Près d’une centaine de personnes ont démontré de l’intérêt pour ce nouvel aménagement.

Fraudes

Les cadets ont insisté sur l’importance de ne pas dévoiler de renseignements personnels et de garder secret leur mot de passe et numéro de cartes d’achats. Une trentaine de dépliants de prévention de la fraude ont été remis.

Les 10 et 11 août, les cadets de la MRC de Beauce-Sartigan de la Sûreté du Québec en collaboration avec la Maison de la famille et les directions des garderies des Centres de la petite enfance Bouton d’Or de Saint-Gédéon de Beauce et P’tit Griffon de la Guadeloupe ont organisé deux journées de vérifications de sièges d’autos pour enfants. 59 sièges ont été vérifiés et des conseils ont été dispensés afin pour améliorer la sécurité des enfants. Les parents étaient particulièrement intéressés à connaître l’ajustement adéquat du siège, sa durée de vie et les critères à tenir comptent pour effectuer un changement de siège d’auto d’enfant.