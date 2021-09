Arrestation de Gabriel Poissant pour voies de fait sur deux jeunes enfants

Gabriel Poissant, un homme de 34 ans, a été arrêté par le Service de police de Thetford Mines suite à des accusations de violences envers deux jeunes enfants.

D'abord, le dimanche 5 septembre dernier, les policiers en question ont été informé, par les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) locale, que deux enfants âgés de un et deux ans présentaient des blessures inexpliquées.

Ainsi, de concert avec la DPJ, les sergents-détectives ont démarré une enquête dont les premiers éléments recueillis semblent démontrer que l’assaillant aurait molesté les enfants au visage et au cou. Divers événements se seraient produits entre les mois de juillet et septembre 2021 alors qu’il les gardait.

Par conséquent, Gabriel Poissant, connu des milieux policiers, a été arrêté au cours de la journée du mardi 7 septembre, alors qu’il déambulait près du domicile des enfants.

Celui-ci a passé la nuit en cellule, à la centrale de police, et il a comparu par visioconférence, le mercredi 8 septembre, sous les accusations suivantes :

- S’être livré a des voies de fait causant des lésions (deux chefs);

- S’être livré à des voies de fait, soit en étouffant, en suffoquant ou en étranglant.

À la suite de sa comparution, le suspect est demeuré détenu et il a été conduit au Centre de détention de Québec. Son enquête de remise en liberté a été fixée au lundi 13 septembre 2021.

Le Service de police de Thetford Mines est d’avis que la population a à cœur le bien-être et la sécurité des enfants de sa communauté et rappelle l’importance primordiale de ne jamais hésiter à dénoncer de pareilles situations, en toute confidentialité, via le 911 ou en effectuant un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse au 1-800-461-9331.