Une nouvelle équipe de sauvetage technique à Beauceville et Saint-Joseph

Les Services de sécurité incendie de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce se sont liés pour former une nouvelle équipe de sauvetage composée de 15 de leurs pompiers.

La formation de cette équipe s’est terminée le 9 octobre, après cinq journées de formation, pour un total de 45 heures. Alain Busque, chef du service incendie de Saint-Joseph, a expliqué dans une entrevue virtuelle avec EnBeauce.com, que cette formation s’adressait à des pompiers, car il y a des notions de base. Cela leur a ensuite permis d’avoir une spécialité supplémentaire, comme pour les outils de désincarcération par exemple.

« On a connu un événement tragique à Saint-Simon-les-Mines, puis après d’autres municipalités autour de nous ont eu des événements similaires. Cela a apporté la question d’avoir une équipe de sauvetage technique pour être capable d'évacuer les gens en toute sécurité, avec les formations nécessaires pour connaître les dangers et être capable d’intervenir adéquatement », a indiqué Daniel Fortin, chef du service incendie de Beauceville, dans cette même entrevue.

Le tragique événement auquel il fait référence est le décès de Axel Josué Saloj Miculax et de Dany Rodrigue, survenus en septembre 2018, dans un silo à grain d'une ferme de Saint-Simon-les-Mines.

« Le but premier c’est d’intervenir dans les silos agricoles, mais également de développer d'autres compétences dans d’autres endroits où des personnes pourraient être prises en hauteur notamment », d’ajouter Daniel Fortin.

Étant donné que c’est une technique particulière, les deux villes se sont associées pour travailler ensemble et couvrir un territoire plus élargi. Elles ont pu bénéficier de subventions gouvernementales à hauteur de 50% puis chacune d'elles à payer 25 % de l’investissement.

Tous les pompiers de cette équipe de sauvetage sont maintenant soudés et forment une équipe solide pour intervenir à Saint-Joseph, Saint-Joseph-des-Érables, Beauceville, Saint-Simon-les-Mines et éventuellement ailleurs sur demande. Ils devraient pouvoir intervenir à partir de janvier 2022 lorsque toutes les dernières formalités seront réglées.

Les deux chefs remercient leur conseil respectif de les avoir soutenus dans ce projet. « On remercie et on dit bravo aux pompiers qui ont suivi cette formation qui était très intense. Ils ont relevé des défis et travaillé en hauteur, c’est toute une nouvelle technique. Ils ont parfois même vaincu leurs peurs. Ça va surement faire un plus un jour dans la vie de quelqu’un que cette équipe-là soit en place. »