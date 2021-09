De nombreux méfaits sur le territoire

Depuis quelques jours, la Sûreté du Québec a entamé de nombreuses enquêtes sur le territoire.

Le 21 septembre, une résidente de Notre-Dame-des-Pins a été victime de fraude. La dame qui souhaitait consolider ses dettes a fait affaire avec une banque virtuelle sur internet.

Après avoir payé plusieurs milliers de dollars, en frais d’ouverture de compte, elle n’a pas reçu de nouvelles et le lien de cette présumée banque n’était plus fonctionnel.

La SQ rappelle qu’il est très important d’aller directement sur le site d’une institution bancaire afin de s’assurer de composer le bon numéro pour rejoindre les personnes compétentes.

Introduction par effraction

Dans la nuit du 24 au 25 septembre, un individu s’est introduit par effraction dans un commerce de Lac-Etchemin afin d’y voler plusieurs sacs de cannettes vides. L’auteur de ce délit n’a toujours pas été identifié.

Arrestations

Le 25 septembre, un homme âgé de 25 ans de Saint-Georges sous mandat d’arrestation a été localisé et arrêté. Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont saisi sur lui une dizaine de comprimés ressemblant à de la méthamphétamine. Il est détenu et pourrait faire face à des accusations de possession simple de méthamphétamine et de bris de probation.

Le 26 septembre, une femme âgée de 56 ans a été arrêtée par les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan, à l’angle du boulevard Lacroix et de la 107e Rue à Saint-Georges, pour possession de méthamphétamine. Elle a été libérée et reviendra devant les tribunaux ultérieurement.

Tirs de carabine à plomb

Dans la semaine du 20 septembre, les policiers de la MRC de Robert-Cliche ont répondu à huit plaintes de méfaits dans les municipalités de Beauceville, Saint-Joseph et Saint-Joseph des Érables. Des marques de projectiles de fusil à plombs ont été retrouvées sur des résidences causant ainsi des bris aux fenêtres et aux revêtements extérieurs.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative à ces évènements peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.