Des kiosques pour la prévention du suicide

Les policiers du centre de service de Saint-Georges, en collaboration avec le CISSS et l’organisme Partage au Masculin, ont tenu des kiosques pour faire la sensibilisation au suicide

Le premier fut dans le cadre de la journée mondiale de la prévention du suicide du 10 septembre.

Puis, le 27 août et les 16 et 21 septembre, le sergent Simon Thériault du poste de la MRC des Etchemins, accompagné de l’intervenante sociale Sandra Poulin du CISSS et de Daniel Veilleux de Partage au Masculin, organisme venant en aide aux hommes en difficulté, a tenu un kiosque dans des commerces des municipalités des Etchemins, de Saint-Camille et de Saint-Prosper.

De plus le 23 septembre, le sergent Mario Thiboutot du poste de la MRC Beauce-Sartigan, accompagné de l’intervenant social Maxime Poulin du CISSS et de Daniel Veilleux de Partage au Masculin ont aussi tenu un kiosque de prévention dans un commerce de Beauceville.

La tenue de ces évènements permet un rapprochement avec les hommes et les femmes ou leurs proches qui possèdent des armes à feu. Elle vise à sensibiliser cette clientèle à l’importance de bien entreposer leurs armes en tout temps. 160 verrous de sécurité destinés à barrer l’arme à feu ont été remis aux participants.