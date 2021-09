Deux arrestations et diverses interventions policières en Nouvelle-Beauce

La semaine passée a été bien remplie pour les policiers du Centre de services de Sainte-Marie qui ont effectué plusieurs opérations et interventions, dont deux arrestations.

En effet, ils ont procédé à deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies dans la nuit du 23 septembre à Saint-Lambert.

D’abord, les policiers ont été appelés à intervenir vers minuit et demi dans un établissement licencié de la rue de Pont, suite au signalement de deux hommes en état d'ébriété avancé. Ainsi, les deux individus ont été interpellés sur place.

Le premier homme est âgé de 34 ans et résident de Saint-Isidore, il a été arrêté et amené au poste, car il était visé par des mandats. Le second, un homme de 29 ans de Lévis (Saint-Étienne), avait quitté les lieux à pied après avoir été rencontré par les agents.

Puis, vers 1 h 30, les policiers ont aperçu le deuxième homme qui circulait à bord de son véhicule, toujours sur la rue du Pont, et l’ont donc intercepté. Celui-ci était intoxiqué, agressif et peu collaboratif. Il a de nouveau pris la fuite en véhicule et les policiers l'ont perdu de vue. Par conséquent, un ratissage du secteur a été entrepris rapidement.

C’est sur la rue des Éperviers à Saint-Lambert que son véhicule a finalement été repéré une heure plus tard. Après vérification, l'homme qui s'était réfugié sur le toit d'une résidence, a été localisé et arrêté.

Lourdement intoxiqué, il a finalement été transporté au centre hospitalier en prévention.

Il a été détenu jusqu’à sa comparution pour différents chefs d’accusation dont conduite avec les capacités affaiblies alcool et drogues, fuite, entrave et voies de fait sur policiers.

Sécurité routière

Au cours de diverses opérations en sécurité routière, ils ont émis 174 constats d’infraction pour excès de vitesse et 96 concernant diverses infractions au Code de la sécurité routière.

Les policiers ont également effectué la surveillance de différentes zones scolaires, ainsi que 22 opérations ciblant le transport scolaire. À ces occasions, 16 autobus ont été vérifiés, 12 constats d’infraction ont été donnés à des automobilistes ainsi qu’un avertissement.

De plus, ces agents de la Sûreté du Québec ont rédigé 17 constats d’infraction lors de trois opérations Impact qui visent principalement les excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant.

Enfin, sur le territoire de la MRC Nouvelle-Beauce, une présence policière à moto a permis de signifier 15 constats à des automobilistes pour diverses infractions.

Police de proximité

La coordonnatrice locale en police communautaire (CLPC) a donné des ateliers de préventions dans les écoles primaires de Sainte-Marie et de Sainte-Hénédine concernant la cyberintimidation et sur les inconnus.

Elle a également participé à la table de concertation « Rémi », un comité qui travaille au bon fonctionnement du protocole en matière de crise suicidaire.

Finalement, un atelier de prévention sur la sécurité aux abords des autobus scolaires a été présenté à l’école primaire de Vallée-Jonction.

De son côté, le policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) de la MRC Nouvelle-Beauce a assisté à une visioconférence entre des intervenants en toxicomanie, la directrice de la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie et la chargée de projets en prévention pour le Conseil québécois sur le Tabac et la Santé.

Cette rencontre visait à mettre en place une politique pour une génération sans tabac dans l’établissement et des mesures préventives pour la consommation de tabac à l’école.