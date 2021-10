Connaissez-vous les mesures de sécurité pour prévenir les incendies ?

Du 3 au 9 octobre, c’est la Semaine de la prévention des incendies. Le thème de cette année est « Le premier responsable, c’est toi ! ». Il y a en moyenne 13 maisons par jour qui sont endommagées par les incendies et la moitié de ceux-ci sont liés à une distraction ou à une erreur humaine.

C’est pourquoi le ministère de la Sécurité publique, en partenariat avec les services de sécurité incendie, souhaite rappeler de précieux conseils pour ancrer ces bonnes pratiques dans nos habitudes.

Il est important de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée, car il est le seul moyen d’être avisé à temps en cas d’incendie. Vous devez faire la vérification au moins deux fois par année. Vous devriez le faire lors des changements d’heure. Il doit y en avoir un par étage, y compris au sous-sol.

La préparation d’un plan d’évacuation en famille peut éviter des drames. Pour chaque pièce, on doit repérer deux sorties accessibles, comme une porte et une fenêtre. Les corridors menant aux sorties indiquées doivent toujours demeurer libres d’accès et le point de rassemblement à l’extérieur doit être connu de tous les membres de la famille.

Consultez le site Web Québec.ca/prévention-incendies pour en apprendre davantage sur les moyens de prévention.