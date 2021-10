Une femme de Saint-Isidore arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies

Au courant de la semaine, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec ont effectué diverses opérations en sécurité routière, en plus de procéder à deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue.

Ainsi, une conductrice de 72 ans de Saint-Isidore a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

C’est après un appel d’un citoyen concernant une sortie de route, que les policiers de la MRC de Bellechasse se sont présentés à l’intersection du chemin de la Grande-Ligne et de la route du Président-Kennedy à Saint-Henri. Les résultats des échantillons d’haleine prélevés à l’éthylomètre ont révélé des taux d’alcool dans le sang supérieurs à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire a été suspendu.

De même, au cours de la dernière semaine, les policiers ont émis 231 constats d’infraction pour des vitesses excessives et 143 concernant diverses infractions au Code de la sécurité routière. De plus, ils ont effectué la surveillance de différentes zones scolaires, ainsi que 24 opérations citant le transport scolaire. Un total de 10 autobus ont été vérifiés, 8 contacts d’infraction et 2 avertissements ont été émis à des automobilistes.

Ils ont également donné 15 constats d’infraction lors de six opérations IMPACT. Celles-ci ciblent principalement les excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant.