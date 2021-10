Fuite de gaz et incendie cette nuit en Beauce

Le service incendie de Saint-Georges est intervenu hier soir vers 19 h 15, à l’usine Procycle située sur la 25e avenue pour une fuite de gaz.

C'est un employé qui a contacté les services d’urgences après que ses collègues et lui aient senti l’odeur du gaz pendant un long moment. Ils ont tous évacué le bâtiment et personne n’a fait de malaise.

Les pompiers ont effectivement constaté l’odeur de gaz dans les locaux et ont détecté une légère quantité de gaz à l’intérieur. Ils ont donc fermé l’entrée de gaz et procédé à la ventilation du bâtiment, mais ils n’ont pas pu identifier l’emplacement de la fuite. Par conséquent, l’entreprise a fait appel à des professionnels pour corriger le problème.

Notons que l’usine est toujours active et que ses opérations n’ont pas été impactées puisque le gaz alimente seulement le chauffage.

Frédéric Morin, du service incendie de Saint-Georges, a expliqué en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com que l’opération avait été assez longue, car Procycle s’étend sur une importante superficie. L’intervention a duré environ trois heures.

Incendie à Saint-Isidore

Un petit bâtiment agricole a pris feu cette nuit sur le rang de la Grande ligne à Saint-Isidore.

Lorsque le service incendie de Saint-Isidore est arrivé, vers 2h du matin, le bâtiment de 30 par 40 pieds était complètement embrasé et effondré. Le feu s’était également propagé à 200 balles de foin et ce qui en a fait une longue intervention. En effet, les pompiers ont dû utiliser deux excavatrices pour bien enrayer la propagation et tout éteindre.

L’intervention s’est finalement terminée vers 7 h ce matin, avec l’aide du service incendie de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.