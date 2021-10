Un VTT a pris feu à Saint-Elzéar

Vers 21 h 55, vendredi soir, les pompiers ont été appelés pour intervenir à l’intersection de la Route Vachon et Rang du Haut-Sainte-Anne à Saint-Elzéar.

Un véhicule tout terrain était en flamme lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux. L’intervention a duré une heure. Il s’agirait probablement d’un bris mécanique et non un acte criminel, mais la cause n’a pas été confirmée.

On ne compte aucun blessé. La Sûreté du Québec le Service incendie de Saint-Elzéar étaient sur place.

En collaboration avec Jessy Pouliot.