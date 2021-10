Une poursuite policière à Saint-Isidore

Les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont procédé à la vérification d’un véhicule dans le stationnement de l’aréna de Saint-Isidore le 4 octobre.

Le conducteur a immédiatement pris la fuite à bord de son véhicule obligeant une poursuite qui a été finalement interrompue rapidement pour des motifs de sécurité. Le fuyard a été perdu de vue.

La Sûreté du Québec s’est mise à ratisser le secteur et c’est vers 0 h 30 que le véhicule a été localisé à l’intersection de la route 218 et du chemin de Saint-Isidore. Le suspect avait effectué une sortie de route finissant sa course dans les arbres. Il a pris la fuite à pieds dans le boisé. Un maître-chien est venu sur les lieux, mais il n’a pas été en mesure de le retrouver.

À 5 h 45, ce sont les policiers du Service de police de Lévis qui ont localisé le suspect qui marchait dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Il s’agit d’un homme dans la cinquantaine de Saint-Ferdinand. Il a été arrêté et transporté au centre hospitalier pour y être évalué. Il pourrait devoir répondre à des accusations pour fuite, introduction par effraction et vol.