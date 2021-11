Perquisition pour trafic d'armes à feu illégales à Saint-Gédéon

Les policiers de l’Escouade Nationale de répression du Crime Organisé (ENRCO) de Québec procèdent en ce moment même, en cohérence avec la stratégie provinciale Centaure, à une opération de perquisition sur la rue de l'église à Saint-Gédéon de Beauce.

L’opération a pour but de rechercher des éléments de preuve dans le domicile d’un individu suspecté de trafic d’armes à feu. Les items qui seront saisis aujourd’hui pourraient aider à démontrer l’implication du suspect dans des activités de trafic de stupéfiants et d’armes à feu dans le secteur.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels. L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec ainsi que du Service de police de Lévis.

Stratégie Centaure

La stratégie Centaure a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. Elle permet également à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires, de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Tout renseignement en lien avec ces infractions peut être communiqué au 1-833-888-ARME (2763).

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.