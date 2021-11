Opération Centaure: Pascal Tanguay arrêté à Saint-Gédéon

Lors des perquisitions effectuées par les différents corps policiers du Québec dans le cadre de la stratégie Centaure, Pascal Tanguay, un résident de Saint-Gédéon-de-Beauce, a été arrêté hier en lien avec la saisie de ses armes.

En effet, les policiers ont saisi plus de 40 armes à feu, dont entre autres des armes à autorisation restreinte et prohibée, chez Pascal Tanguay un homme de 40 ans.

Ce dernier a donc comparu et a été gardé détenu. Il pourrait faire face à des accusations relatives au mauvais entreposage d’armes à feu et à la possession non autorisée d’arme à feu prohibée. Il reviendra en Cour le 9 novembre prochain au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Rappelons que les policiers des Escouades régionales mixtes (ERM) et de l’Escouade Nationale de répression du Crime Organisé (ENRCO), en collaboration avec différents corps de police régionaux, ont procédé hier à une quinzaine de perquisitions à travers la province, concernant des activités liées au trafic d’armes à feu et aux activités criminelles.

Au total, 15 personnes ont été arrêtées parce qu'elles seraient impliquées dans des activités criminelles.

L’ensemble des perquisitions réalisées dans cette opération ont permis jusqu’à maintenant la saisie de :

- plus de 50 armes longues,

- près de 10 armes de poing,

- plusieurs munitions de différents calibres,

- plusieurs pistolets à air comprimé, à plombs,

- quelques arbalètes,

- plus de 170 kilos de cocaïne,

- plus de 495 livres de cannabis,

- de la méthamphétamine, du cannabis et du Crystal meth,

- une somme de plus de 100 000 en argent canadien,

- des vestes pare-balles.

Les enquêtes liées à ces perquisitions se poursuivent.