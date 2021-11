L'opération Centaure se solde par quinze perquisitions

Les policiers des Escouades régionales mixtes (ERM) et de l’Escouade Nationale de répression du Crime Organisé (ENRCO), en collaboration avec différents corps de police régionaux, ont procédé hier à une quinzaine de perquisitions, dont une a eu lieu à Saint-Gédéon-de-Beauce, concernant des activités liées au trafic d’armes à feu et aux activités criminelles.

Ces opérations, qui découlent de plusieurs enquêtes, se sont déroulés dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le trafic d’armes illégales, CENTAURE.

Elles ont mobilisé plus d’une centaine de policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec et de partenaires régionaux. Les policiers ont également procédé, dans le cadre de ces enquêtes, à 15 arrestations de personnes qui seraient impliquées dans des activités criminelles.

L’ensemble des perquisitions réalisées dans la journée d’hier ont permis jusqu’à maintenant la saisie de :

- plus de 50 armes longues,

- près de 10 armes de poing,

- plusieurs munitions de différents calibres,

- plusieurs pistolets à air comprimé, à plombs,

- quelques arbalètes,

- plus de 170 kilos de cocaïne,

- plus de 495 livres de cannabis,

- de la méthamphétamine, du cannabis et du Crystal meth,

- une somme de plus de 100 000 en argent canadien,

- des vestes pare-balles.

Les enquêtes liées à ces perquisitions se poursuivent.

Opérations étendues à travers le Québec

De plus, une opération de visibilité a eu lieu dans plus de 110 établissements licenciés de Montréal, Québec, Laval, Longueuil, la Mauricie, l’Estrie, du Centre du Québec et de Gatineau. Ce sont plus de 110 policiers provenant de 13 services policiers, qui sont intervenus tout au long de la soirée.

Aussi, des contrôles routiers ont été mis en place dans le cadre de cette opération Centaure, en parallèle aux visites dans les établissements licenciés. De ces cinq contrôles routiers, 1 792 véhicules ont été vérifiés et plus de 40 individus ont été interpellés. Dix constats d’infraction ont été remis, un véhicule a été saisi et trois individus ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies.

Rappelons que les Escouades régionales mixtes (ERM) sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

L’Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi,

lutter activement contre le trafic d’armes à feu illégales au Québec. CENTAURE permet à la Sûreté du Québec ainsi qu’à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Enfin, soulignons que des informations fournies par le public ont permis la progression de certaines de ces enquêtes. Ainsi, toute information sur des actes criminels ou des événements suspects en lien avec des armes à feu illégales peut être communiquée, confidentiellement, à la nouvelle ligne téléphonique CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763)