Deux hommes arrêtés pour avoir conduit sous l'effet de l'alcool

Deux hommes ont été arrêtés pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool au cours de la semaine passée en Beauce.

Les policiers de la SQ de la MRC Beauce-Sartigan ont, en effet, arrêté un homme de 41 ans, résident de Saint-Georges, pour garde et contrôle d’un véhicule avec les capacités affaiblies, lors de leur patrouille dans la journée du 4 novembre, vers 11 h 30. Cette intervention s'est déroulée sur la 25e rue à Saint-Georges.

Puisque l'homme a fourni un échantillon d’haleine avec un taux trois fois supérieur à la limite permise, son permis a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour une durée de 30 jours. De plus, un dossier de possession de cannabis illégal sera aussi soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour étude.

Puis les policiers de la MRC Robert-Cliche sont, quant à eux, intervenus le 5 novembre vers 17 h 30 pour intercepter un homme de 70 ans de Beauceville. Celui-ci se trouvait être en excès de vitesse sur la route du Président-Kennedy à Beauceville. Il a ensuite été arrêté pour conduite de véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool et a échoué les tests à l’éthylomètre avec un taux de plus du double de la limite permise par la Loi.

Il comparaitra alors en février prochain au palais de justice de Saint-Joseph de Beauce. Notons que comme il s’agissait d’une récidive en pareille matière, le véhicule qu'il conduisait a été saisi pour 90 jours et son permis de conduire suspendu pour la même durée.

Enquête

Une enquête est en cours suite à une arnaque qu'a subie une résidente de Saint-Georges et une autre en raison d'une introduction par effraction.

La jeune femme de Saint-Georges a fait l’achat d’un réfrigérateur sur une plateforme d’achats et de ventes en ligne, en faisant un dépôt à la personne qui vendait le bien. Par la suite, le compte de la personne qui effectuait la vente a été fermée et la cliente n’a jamais obtenu le bien qu’elle souhaitait acquérir.

Un dossier d’introduction par effraction et vol a été ouvert par les policiers de la MRC Beauce-Sartigan. Le crime a été commis dans un commerce situé sur le Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Un montant d’argent et du matériel informatique ont été volés. L’évènement serait possiblement survenu dans la soirée du 6 novembre.

Police de proximité

En ce qui concerne la police de proximité, l’agent Mathieu Blanchette a rencontré des enfants d’une garderie à Saint-Georges le 4 novembre. Il s’agissait pour les jeunes enfants du premier contact avec un policier.

Il a parlé de son équipement et a fait visiter son véhicule patrouille. Pour terminer, une casquette de police et un livre à colorier ont été remis à chaque enfant.