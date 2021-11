Une voiture a percuté un garde-fou à Tring-Jonction

Vers 7 h 55, une conductrice d’une trentaine d’années a fait une sortie de route qui s’est terminée dans un garde-fou dans le rang Saint-Louis à Tring-Jonction.

Elle a été transportée au centre hospitalier et on ignore l’état de ses blessures. Selon notre photo journaliste, qui était sur place, c’est un pompier qui passait par hasard à cet endroit qui a appelé le 911 et a prodigué les premiers soins en attendant les secours.

Le véhicule a brisé quatre poteaux du garde-fou et il a subi de forts dommages.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot