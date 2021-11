Intervention des pompiers à l'usine WestRock à Sainte-Marie

Hier, le Service incendie de Sainte-Marie a été appelé à intervenir à l’usine WestRock sur la 2e Avenue dans le parc industriel de Sainte-Marie.

Selon le directeur du Service incendie, Serge Fecteau, ce serait les éléments chauffants d’une presse qui ont pris feu à l’intérieur de l’usine. Des flammes étaient visibles, mais heureusement seule la machine a subi des dommages. Le personnel a pu reprendre rapidement ses activités. Au total, 23 pompiers étaient sur place et l’intervention s’est terminée aux environs de 15 h.

Vers 16 h, un feu de cheminée s’est déclaré sur la 1re Avenue à Saint-Benjamin. Le Service incendie de Saint-Benjamin a demandé en entraide celui de Saint-Prosper. Une dizaine de pompiers était sur place.

Selon le lieutenant, Gessy Poulin, ils ont fait les vérifications d’usage et vidé le poêle. On ne compte aucun blessé et aucun dégât. Ce fut une courte intervention d’une heure.

Accident de la route

Lundi matin, vers 10 h, deux véhicules ont été impliqués dans un accident sur le boulevard Lacroix près de la 159e Rue à Saint-Georges. L’ambulance a été appelée par prévention, mais on compte que des bris matériels.