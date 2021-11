Deux poursuites simultanées en Beauce aujourd'hui

Deux poursuites policières ont eu lieu aux alentours de midi aujourd'hui, une à Saint-Georges et l'autre à Sainte-Marie.

Hélène Nepton, aux services des communications de la Sûreté du Québec, nous en a expliqué les détails.

Ainsi, vers 11 h 55, un policier a tenté d'intercepter un motocycliste qui circulait sans casque sur la 1re avenue à Saint-Georges. Celui-ci a refusé de s'immobiliser et a continué sa route entre la 173 et la route 204. Une poursuite s'est enclenchée jusqu'à ce que le conducteur abandonne sa moto dans un quartier résidentiel. Le suspect a ensuite continué sa course à pied avant d'être rapidement interpellé par les agents de la Sûreté du Québec.

L'homme de 29 ans, de Saint-Georges, a été arrêté puis transporté au centre hospitalier pour une évaluation. Lorsque sa condition le permettra, il sera interrogé et sa moto a été remisé.

Dans le même temps, les policiers du centre de service autoroutier nord-est ont tenté d'intercepter une conductrice pour une infraction en sécurité routière, sans succès. Cela s'est passé au niveau du kilomètre 98 de l'autoroute 73 direction nord, dans le secteur de Sainte-Marie.

Après un appel auprès des patrouilleurs, le véhicule a été localisé à Lévis. Ainsi, une manoeuvre a été entreprise pour ralentir le véhicule qui s'est finalement arrêté. Cependant, la conductrice est entrée en collision avec un véhicule de patrouille au km 128, direction nord. Deux voies du secteur ont été fermées pendant l'opération.

La conductrice a elle aussi été transportée au centre hospitalier pour subir une évaluation. Elle pourrait être accusée de délit de fuite et de conduite dangereuse.