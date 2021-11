La Sûreté du Québec aspire à la Vision zéro sur les routes

La Sûreté du Québec a présenté hier sa Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026. Sous le thème « La vie humaine, au cœur de nos actions », la SQ veut tendre vers la Vision zéro dans le but de diminuer grandement le bilan des accidents mortels ou causants des blessures graves sur les routes.

D’ailleurs, depuis les 40 dernières années on compte de moins en moins d’accident mortels, mais il n’en demeure pas moins que la majorité sont évitables. Pour la première fois, il a été été décidé d’ajouter le volet récréotouristiques, car il y a de plus en plus d’adeptes et on voit une croissance des accidents.

Selon eux la seule manière d’atteindre leur but et de travailler en étroite collaboration avec d’autres partenaires : la SAAQ, le MTQ, les différents corps policiers municipaux et les médias. Ce changement de paradigme a pour objectif de rendre les réseaux de transport plus sécuritaires.

Actions

La Sûreté a l’intention de déployer des actions concrètes provenant de cinq axes, sous l’acronyme PISTE :

Bonifier les partenariats avec les intervenants en sécurité des réseaux de transport ;

Renforcer l’application de la loi par des interventions efficaces en sécurité des réseaux de transport ;

Sensibiliser la population à l’adoption de comportements sécuritaires sur les réseaux de transport ;

Tirer parti des technologies existantes et de l’innovation en sécurité des réseaux de transport ;

Améliorer les pratiques d’évaluation en sécurité des réseaux de transport.

Un bilan qui pourrait s’alourdir

Dans les cinq dernières années. Le nombre de conducteurs et de véhicules sur les routes a explosé. De plus, avec la pandémie la popularité des véhicules récréotouristiques, comme les motoneiges, les bateaux et les quads a monté en flèche. Il n’est pas simple pour les équipes de faire de la surveillance sur tout le réseau. On compte plus de 300 000 km de route sous la responsabilité de la SQ ce qui représente 75 % des routes au Québec. De plus, l’escouade récréotouristique ne compte pas beaucoup de membres qui doivent parcourir des kilomètres de sentiers et de lacs.

Ainsi, la Sûreté appuie sa stratégie sur les partenaires-clés et la sensibilisation de la population. Depuis le 1er janvier, on compte 216 collisions mortelles comparativement à l’année dernière à la même date qui en comptait 208.