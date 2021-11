Des cadets et des pompiers de Saint-Zacharie et de Saint-Prosper se réunissent

Le 19 novembre, les cadets de Saint-Zacharie et les services de prévention des incendies de Saint-Zacharie et St-Prosper se sont réunis à la caserne de Saint-Zacharie. Le temps d’une soirée, cadets et pompiers ont mis en commun leurs connaissances.

La soirée mettait en compétition les treize cadets et les neuf pompiers qui ont pu constater qu’autant les cadets et les pompiers doivent utiliser les mêmes habilités. Pendant les deux heures trente que durait l’instruction commune, trois défis étaient donnés : faire des nœuds, prendre en charge une situation de secourisme et allumer et éteindre un feu.

« Oui, mais les pompiers les éteignent les feux, ils ne les allument pas ! », nous dit le Cadet Cédrick Boulanger, 12 ans, de Saint-Prosper.

Et bien, le Cadet Boulanger n’a pas été déçu puisque les pompiers ont généreusement pris le temps d’expliquer leur travail et de parler de la prévention des incendies aux adolescents. Ils ont entre autres pu assister à l’extinction d’un feu avec la mousse, comprendre comment un feu se nourrit et visiter les camions.

Au-delà des apprentissages qu’ont pu réviser les participants, le plus important est certainement les liens qu’ont établis les deux organismes. Les services des incendies et les pompiers sont des institutions au service de la population. Ce sont le plaisir et le partage que retiennent autant les cadets et les pompiers.