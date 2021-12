Un conducteur arrêté après un appel de citoyens

L'appel de citoyens de la MRC Nouvelle-Beauce a conduit des agents de la Sûreté du Québec à interpeller un automobiliste le 27 novembre vers 16 h 30, dans le stationnement d’un commerce à Sainte-Marie.

Le conducteur est un résident de Saint-Georges, âgé de 34 ans, qui avait les capacités affaiblies par la drogue. Il a été arrêté et amené au poste afin de rencontrer l’agent évaluateur en reconnaissance des drogues (AERD).

Il se trouve que cet homme avait un permis non valide. Son véhicule a donc été remisé et il a été libéré par sommation.

Enquêtes criminelles

Un dossier d'enquête a été ouvert le 24 novembre, pour utilisation de fausse monnaie dans une station-service de Saints-Anges en Nouvelle-Beauce. Le suspect, un homme de 45 ans, a tenté de payer son essence avec un faux billet de 50$. L’enquête est toujours en cours.

Qui plus est, un autre dossier est en cours pour le vol d'un véhicule à Saint-Victor, qui a été retrouvé abandonné sur une terre à Frampton le 26 novembre. Ce dernier aurait servi pour commettre un vol d’essence et de catalyseur, sur le territoire de la MRC de Robert-Cliche. L’enquête est toujours en cours.

Sécurité routière

Au cours de la dernière semaine, les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont effectué plusieurs opérations en sécurité routière. Les policiers ont émis 154 constats d’infraction pour des excès de vitesse et 115 constats pour diverses infractions au Code de la sécurité routière.

Les policiers ont effectué la surveillance de différentes zones scolaires, ainsi que 13 opérations ciblant le transport scolaire. Ainsi, 10 autobus ont été vérifiés et un constat d’infraction a été émis à un automobiliste.

De plus, les policiers ont émis 17 constats d’infraction lors de trois opérations Impact qui ciblent principalement les excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du cellulaire au volant.

Finalement, l’équipe de policiers spécialisés en récréotouristique a effectué des patrouilles en quad dans les sentiers des quatre MRC du Centre de Service de Ste-Marie. Ils ont pu vérifier 30 véhicules tout-terrain et véhicules hors route. À ces occasions, ils ont donné 25 constats pour diverses infractions au Code de la sécurité routière et neuf avertissements.

Prévention et police de proximité

Dans la dernière semaine, le policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) de la MRC de la Nouvelle-Beauce a participé à une conférence TEAMS avec les intervenants en toxicomanie, la directrice de la polyvalente Benoît-Vachon de Ste-Marie ainsi qu’Anny Doyon, chargée de projets en prévention pour le Conseil québécois sur le tabac et la santé.

Cette rencontre avait pour but de mettre en place une politique « Génération sans tabac » à la polyvalente ainsi que la mise en place de mesures préventives sur la consommation de tabac à l’école.

L’Agente Myriam Châteauneuf de la MRC de la Nouvelle-Beauce a participé, le 25 novembre dernier, à la présentation de Laurence Jalbert offerte par visioconférence par la table en violence conjugale.

L’artiste racontait son histoire pour sensibiliser les femmes à dénoncer toute situation de violence conjugale. L’agente était présente pour répondre aux questions d’ordre légales à la fin de la rencontre.

Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026

La nouvelle stratégie en sécurité des réseaux de transport de la Sûreté du Québec adhère à la tendance mondiale qui émerge depuis quelques années pour diminuer les collisions mortelles et avec blessés graves, c’est-à-dire, la Vision Zéro.

Le but est d’encourager la collaboration entre les intervenants en sécurité routière pour tendre vers un objectif commun : rendre les routes les plus sécuritaires possible et aspirer à ce qu’il y ait zéro décès et blessure grave.

Pour atteindre cet objectif, la Sûreté du Québec mise sur des actions concrètes en fonction des cinq axes suivants :

Partenariat (bonifier le partenariat entre les intervenants)

Intervention (renforcer l’application de la loi par des interventions efficaces)

Sensibilisation (sensibiliser la population)

Technologie (tirer parti des technologies existantes et de l’innovation)

Évaluation (améliorer l’évaluation des pratiques)

La stratégie PISTE sera mise en œuvre sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté au cours des cinq prochaines années.