Motoneigiste arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies

Les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont intercepté un homme de Saint-Frédéric qui circulait sur sa motoneige avec les capacités affaiblies.

Le 9 janvier, vers 2 h 15, un homme de 28 ans a été arrêté dans un stationnement de la route 112 à Saint-Frédéric sur sa motoneige. Il conduisait sous les effets de l’alcool.Il a été remis en liberté et devra se présenter à la cour à une date ultérieure. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours en plus de devoir payer une amende de 1558 $ puisqu’il ne respectait pas le couvre-feu et un constat d’infraction e 495 $ s’est ajouté, car la motoneige sur laquelle il prenait place n’avait pas le droit de circuler.

Par ailleurs, le 8 janvier en soirée, les policiers ont arrêté sur la 4e avenue, à l’intersection de la 150e rue à Saint-Georges, un homme de 25 ans après avoir fourni un échantillon d’haleine avec un taux de quatre fois la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour 90 jours.