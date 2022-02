Les policiers du Centre des services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec ont procédé à deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue, sur le territoire de la Nouvelle-Beauce.

Le 29 janvier, vers 0 h 15, les policiers sont intervenus à l’intersection des routes 275 et 216, à Frampton pour une sortie de route. Sur place, la conductrice, une femme de 30 ans de Lévis a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et amenée au poste où un agent a procédé aux tests à l’éthylomètre. Les résultats des échantillons d’haleine prélevés ont révélé des taux d’alcool dans le sang supérieurs à près du double de la limite permise par la Loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et le véhicule a été remisé. Elle a été libérée par citation à comparaître.

Le 29 janvier, vers 8 h, les policiers ont été appelés pour un véhicule ayant effectué un demi-tour et percuté à deux reprises un muret à l’intersection du boulevard Vachon et de l’avenue Marguerite-Bourgeoys à Sainte-Marie. Les policiers ont rapidement localisé et intercepté le véhicule. Ils ont arrêté le conducteur, un homme de 27 ans de Ste- Marie, pour conduite avec les capacités affaiblies. Les échantillons d’haleine prélevés ont révélé des taux d’alcool dans le sang supérieurs au double de la limite permise. Son permis de conduire a été suspendu et son véhicule saisi pour 30 jours.