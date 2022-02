Deux interventions incendie en une soirée à l'entreprise Maax

Le Service de sécurité incendie de Tring-Jonction est intervenu deux fois dans la même soirée chez l'entreprise Maax sur la route 112.

La première intervention a eu lieu hier soir vers 17 h 30 pour un début d'incendie dans un banc de scie.

Les pompiers ont évidemment éteint le feu et procédé à la ventilation des lieux. Il n'y a pas eu de propagation et l'intervention s'est terminée aux alentours de 18 h 15.

Puis, c'est vers 20 h 30 que les pompiers ont de nouveau été appelés sur les lieux, cette fois pour un incendie dans un dépoussiéreur.

Le chef du SSI de Tring-Jonction, Israël Dodier, a confirmé qu'il n'y avait aucun lien entre les deux interventions.

D'ailleurs, lors de ces deux événements il n'y a eu que peu de dommages et ils ont essentiellement été causé par l'eau. Il n'y a pas eu de blessé non plus.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.