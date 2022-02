Cinq accidents mineurs en Beauce aujourd'hui

Cinq accidents mineurs sont survenus aujourd'hui entre Beauceville et Saint-Georges, mais ils n'ont fait aucun blessé.

D'abord, c'est vers 6 h 20 ce matin que les services d'urgences ont été appelés pour un accident impliquant un véhicule seul en face du 606 avenue Lambert à Beauceville.

La voiture a fait un tonneau et a terminé sa course dans le fossé. La personne à l'intérieur du véhicule est sortie par elle-même. Les pinces de désincarcération et l'ambulance étaient sur place par prévention.

Un peu plus tard, c'est du côté de Saint-Georges que la Sûreté du Québec a dû intervenir. Deux véhicules sont entrés en collision vers 11 h 35 à l'intersection de la 1re Avenue et de la 19e Rue.

Puis vers 16 h 25, un autre accident impliquant deux véhicules s'est produit à l'intersection de la 19e Avenue et de la 120e Rue à Saint-Georges.

Il y a aussi eu une sortie de route vers 16 h 45 à la sortie de l'Autoroute 73 pour Beauceville, direction sud. Le véhicule a frappé deux pancartes et a terminé sa route dans un banc de neige.

Pour finir, une sortie de route est survenue vers 17 h 10 à l'intersection de la route 204 et du 6e rang à la sortie de Saint-Georges.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot.