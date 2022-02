Le SSI Haute-Beauce fier de son équipe

Le SSI Haute-Beauce qui regroupe quatre municipalités tient à souligner son appréciation pour leur équipe qualifiée. De plus, il se compte chanceux d’avoir une bonne relève pour les années à venir.

Il est de plus en plus difficile de trouver des pompiers volontaires, mais le regroupement qui comprend La Guadeloupe, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Hilaire et Courcelles s’en titre bien.

Au total, le SSI compte 42 pompiers actifs répartis dans 2 casernes. La première se situe à Saint-Évariste et la seconde à Courcelles.

« Ainsi, la proximité des pompiers aux casernes permet des interventions rapides et efficaces. Les pratiques organisées de façon régulière assurent l’efficacité de nos pompiers tout en les préparant à faire face aux situations auxquelles ils pourraient être soumis lors des différentes situations d’urgence. Le SSI de la Haute-Beauce est fier de compter parmi ses rangs, des pompiers engagés qui ont à cœur la protection et à la sécurité de leur communauté. »

Selon le directeur incendie, Michaël Busque : « Notre service incendie est muni d’une force de frappe complète. Il est autonome dans toutes les sphères. »

Grâce à la bonne collaboration intermunicipale, le service incendie a été en mesure de s’outiller au fil des ans afin de permettre une grande variété de services tels que :

La prévention incendie ;