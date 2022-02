Feu de motoneige en début de soirée à Beauceville

Vers 17 h 20, dimanche, le Service de sécurité incendie de Beauceville (SSIB) a été appelé à intervenir sur la 120e Rue.

Selon l’appel initial, une motoneige serait en flamme. À l’arrivée des pompiers sur place des citoyens avaient maitrisé l’incendie. Le SSIB a procédé à des vérifications d’usage.

L’intervention a duré une vingtaine de minutes. Il s’agirait probablement d’un bris mécanique et non un acte criminel, mais la cause n’a pas été confirmée.

On ne compte aucun blessé.