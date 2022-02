Deux camions vandalisés à Sainte-Aurélie et alcool au volant

Dans la dernière semaine, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan ont dû intervenir sur un vandalisme à Sainte-Aurélie et trois arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Une enquête est en cours concernant des graffitis qui auraient été faits dans la nuit du 11 au 12 février sur deux camions stationnés dans une cour commerciale à Sainte-Aurélie. Les malfaiteurs ont également vidé le contenu d’un extincteur dans un des deux véhicules. Les policiers cherchent toujours à identifier les suspects.

Un homme de 21 ans de Saint-Georges a été intercepté dans la nuit du 15 février sur la 1re avenue. Ce dernier a tourné des échantillons d’haleine supérieure à la limite permise par la Loi. Il était soumis à la mesure zéro alcool. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire fut suspendu pour 90 jours. Un constat d’infraction au montant de 450 $ et 4 points d’inaptitude lui a été remis.

Le 17 février en soirée, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté et arrêté un homme de 59 ans de Saint-Georges pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. Ce dernier était en interdiction de conduire en vertu du Code criminel. Il a comparu au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce et est revenu devant les tribunaux le lundi 21 février 2022 pour sa sentence.

Le 19 février, un conducteur de 37 ans de Saint-Martin conduisait un véhicule tout terrain avec les capacités affaiblies par l’alcool. C’est sur la 2e avenue à Saint-Georges qu’il a été intercepté. De plus, il ne portait pas de casques et il a fourni des résultats à l’éthylomètre supérieur à la limite permise par la Loi. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours. De plus, il a reçu un constat d’infraction de 274 $ pour le non-port d’un casque de sécurité.