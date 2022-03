Ivre au volant d'un véhicule lourd volé!

Vers 17 h 30, le 25 février, les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un véhicule lourd à l’intersection de la route Cameron et le boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie, alors que le conducteur ne s’était pas immobilisé au feu rouge.

Par contre, les agents ont remarqué que l’homme conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool et a été transporté au poste et il a échoué les tests à l’éthylomètre. Lors des vérifications usuelles, il s’est avéré que le véhicule était rapporté volé et des comprimés de méthamphétamine ont été trouvés.

Il a été libéré avec une promesse de comparution à une date ultérieure pour les différentes infractions au Code criminel et deux constats d’infraction pour avoir omis de s’arrêter au feu rouge. De plus, il conduisait sans être détendeur de la classe permis de conduire appropriée.

Le lendemain, les policiers ont intercepté un conducteur de 20 ans pour un excès de vitesse sur l’autoroute 73 nord dans le secteur de Beauceville. L’homme s’est identifié sous une autre identité. Les agents ont d.couvert qu’il était en sentence suspendue à résidence 24 h sur 24. Il a été arrêté et a comparu pour supposition de personne et liberté illégale. Il est demeuré détenu pour la suite des procédures.