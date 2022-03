Meurtre à Saint-Isidore: l'appel à témoins toujours actif

La Division des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec est toujours à la recherche de témoins relativement à l’homicide qui serait survenu entre le 13 et le 14 février, dans la résidence située au 2170 Route du Président-Kennedy, à Saint-Isidore.

Rappelons que le corps inanimé de Nicolas Audet avait été retrouvé dans l’après-midi du 14 février dernier, dans son domicile. L’homme de 41 ans avait été signalé disparu par son employeur puisqu’il ne s’était pas présenté à son poste.

Une enquête a donc été ouverte pour ce « décès violent », comme l’avait qualifié le sergent Louis-Philippe Bibeau, du service des communications de la Sûreté du Québec.

Notons également que son ex-conjointe et leur fils avaient disparu au début du mois de mars. Jacqueline Beaudoin-McClintock, 32 ans, et James Audet, 18 mois, ont été retrouvés, après plusieurs jours, sains et saufs à Hagar, en Ontario. Ils étaient accompagnés d’une tierce personne.

L’enquête est toujours en cours et c’est pour cette raison que l’appel à témoin du 16 février 2022 est toujours actif.

Ainsi, toute personne qui aurait entendu ou aperçu un véhicule ou une personne à proximité de cette adresse dans cette période de temps ou toute autre information sur cet événement est priée de communiquer en tout temps, de façon confidentielle, avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.