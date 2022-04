Conduite avec les capacités affaiblies et vols dans la région

La semaine dernière, les agents de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies et des enquêtes sont en cours pour des vols.

Le 29 mars en soirée, un homme de 32 ans de Saint-Georges a été intercepté sur la promenade Redmond pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Ce dernier a résisté à son arrestation et a commis des voies de fait sur agent de la paix et a entravé le travail des agents. De plus, il était en bris de condition et avait plusieurs mandats d’arrestation émis contre lui. Il a comparu par vidéo-conférence et a été gardé en détention jusqu’à son retour devant un juge prévu la semaine prochaine. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire était déjà révoqué pour sanction au Code criminel.

Le 31 mars vers 4 h, les policiers de la MRC des Etchemins ont arrêté une femme de 46 ans de Sainte-Justine pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool dans un stationnement situé sur la route 277 à Lac-Etchemin. Elle a refusé de fournir un échantillon d’haleine. Elle fut libérée sous citation à comparaitre au Palais de justice de Saint-Joseph de Beauce. Son permis de conduire fut suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 90 jours également.

Le 2 avril vers 0 h 15, les policiers de la MRC des Etchemins ont reçu un appel pour une collision impliquant une motoneige sur le Lac-Etchemin, tout près de la rue du Moulin, à Lac-Etchemin. Après enquête, ils ont arrêté le conducteur de la motoneige, un homme de 43 ans de Québec, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il fut libéré sous citation à comparaitre au Palais de justice de Saint-Joseph de Beauce. Son permis de conduire fut suspendu pour 90 jours et son véhicule remisé.

Enquêtes pour vols

Des enquêtes pour deux vols distincts sont en cours.

Dans la nuit du 1er avril, les policiers ont répondu à un appel pour le vol de quatre catalyseurs. Le ou les voleurs se sont rendu dans le stationnement d’un commerce de la 127e rue à Saint-Georges et ont volé les catalyseurs pour ensuite prendre la fuite.

Le 2 avril, un colis livré à la porte d’un appartement d’un logement situé sur le boulevard Lacroix a été volé.