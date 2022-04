La semaine dernière, les agents de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à plusieurs arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies et des enquêtes sont en cours pour des vols. Le 29 mars en soirée, un homme de 32 ans de Saint-Georges a été intercepté sur la promenade Redmond pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Ce dernier a résisté à son arrestation et a commis des voies de fait sur agent de la paix et a entravé le travail des agents. De plus, il était en bris de condition et avait plusieurs mandats d’arrestation émis contre lui. Il a comparu par vidéo-conférence et a été gardé en détention jusqu’à son retour devant un juge prévu la semaine prochaine. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire était déjà révoqué pour sanction au Code criminel.