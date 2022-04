Congé pascal : la prudence est demandée sur les routes

Durant le long congé pascal de cette fin de semaine, la Sûreté du Québec invite les conducteurs qui seront nombreux sur les routes à faire preuve de prudence.

Les patrouilleurs seront nombreux sur les chemins de tout le territoire afin d’améliorer le bilan routier et à diminuer le nombre de collisions causant des blessures graves ou des décès. La vitesse excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool et les drogues seront les principales cibles de surveillance.

Également, il est conseillé de consulter le site de Québec 511 et de planifier vos déplacements, car il pourrait y avoir des contraintes routières. Les véhicules munis de pneus d’été devront faire plus preuve de prudence due aux changements météorologiques qui pourraient se produire.

L’adoption de comportements responsables par l’ensemble des usagers du réseau routier fait partie intégrante de notre Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 ayant pour thème « La vie humaine, au cœur de nos actions ». Contribuez à sécuriser le réseau afin de pouvoir mieux profiter de votre congé pascal!