Inondations à Saint-Joseph-de-Beauce : fermeture de la route 276 et du pont

Avec la fonte des neiges et la pluie des derniers jours, le niveau de la rivière Chaudière a fortement augmenté et selon le service de surveillance de la rivière de COBARIC, c'est une tendance qui continue.

D’ailleurs, le MTQ vient de procéder à la fermeture de la route 276 entre le rang des Érables et l’avenue du Palais, direction ouest et est à Saint-Joseph-de-Beauce. On ignore quand elle pourra être ouverte à nouveau pour la circulation.

La rivière Famine à Saint-Georges est passée du seuil de surveillance à inondation mineure.

À la hauteur de Lac-Mégantic, de Beauceville, de Vallée-Jonction, de Scott et de Saint-Lambert, la rivière Chaudière a atteint le seuil de surveillance.

Rappelons-nous qu’il y a trois ans jour pour jour, Beauceville avait connu un coup d’eau qui avait inondé la ville en seulement 20 minutes.