Saint-Prosper : trois suspects arrêtés pour trafic de stupéfiants

Le 14 avril, à Saint-Prosper les agents de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Etchemins, assistés d’agents de celui de Beauce-Sartigan, ont procédé à une perquisition concernant le trafic de stupéfiants.

C’est grâce à des informations reçues par le public, que les policiers se sont présentés sur la 34e Rue. Ils ont trouvé à l’intérieur de la maison une cinquantaine de comprimés de méthamphétamine, plus de 70 grammes de cocaïne et plus de 28 000 $ en argent canadien.

Les agents de la SQ ont procédé à l’arrestation de trois suspects, soit un homme de 49 ans, résident de la maison, il est suspecté d’être impliqué dans le trafic de stupéfiants. Il est toujours détenu. De plus, deux hommes âgés de 34 et 37 ans qui se trouvaient sur les lieux ont été arrêtés. Ils pourraient faire face ultérieurement à différentes accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants.

Des maîtres-chiens de la sûreté du Québec ont contribué à l’opération.

Rappelons que tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 1 800 659-4264.