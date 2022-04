Une semaine chargée pour les policiers du centre de service de Sainte-Marie

Les policiers de la Sûreté du Québec du centre de service de Sainte-Marie ont été très occupés cette semaine avec des arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies, une enquête sur un méfait et une arrestation concernant le trafic de drogue.

Le 14 avril à 20 h, les agents ont reçu un appel pour un homme en état d’ébriété qui refusait de quitter un restaurant. Peu de temps après l’appel, l’homme a finalement quitté à bord de son véhicule. Les policiers l’ont intercepté sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie. À partir de leurs observations, ils ont procédé à son arrestation et il a été conduit au poste de la Nouvelle-Beauce pour passer le test de l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient près du double de la limite permise par la loi. Le permis de conduire de l’homme de 65 ans, de Vallée-Jonction, a été suspendu pour une durée de 90 jours et il a été libéré avec citation à comparaître.

Le 16 avril, à 8 h, une femme de 45 ans, résidente de Saint-Lambert, a communiqué avec la Sûreté du Québec pour obtenir une information. Quelques minutes plus tard, elle a composé le 911. Les agents l’ont intercepté sur la rue du Pont à Saint-Lambert. Suite à leurs observations, ils ont procédé à son arrestation. La femme a été conduite au poste de la Nouvelle-Beauce, où un agent a procédé aux tests à l’éthylomètre et les résultats obtenus étaient supérieurs à la limite permise par la loi. Le permis de conduire de la femme a été suspendu pour une durée de 90 jours et elle a été libérée avec une citation à comparaître.

Le même jour, vers 22 h 30, les agents ont reçu un appel pour une sortie de route à l’intersection de la rue du Pont et du chemin Iberville à Saint-Lambert. À l’arrivée des patrouilleurs, le véhicule était sur le côté dans le fossé et un homme de 43 ans se trouvait à l’extérieur de sa voiture. À partir de leurs observations, les agents ont procédé à l’arrestation de l’homme. Il a été conduit au poste de la MRC Nouvelle-Beauce, où un agent a procédé aux tests à l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient supérieurs à la limite permise par la loi. Le permis de conduire de l’homme, résident de Québec, a été suspendu pour une durée de 90 jours et il a été libéré avec citation à comparaître.

Enquêtes

Le 14 avril en après-midi, un homme de 52 ans, résidant à Saint-Lambert, a porté plainte pour des méfaits survenus sur son véhicule. Le véhicule aurait été vandalisé à l’aide d’un projectile ayant endommagé une fenêtre.

Le même jour en après-midi, les agents ont procédé à l’arrestation d’un homme de 41 ans, résident à Vallée-Jonction, pour possession dans le but de trafic de cocaïne, de possession de plus de 30 g de cannabis dans un lieu public, ainsi que pour possession de tabac de contrebande. L’individu a été arrêté à son travail où il avait de la cocaïne en sa possession. Également, la perquisition de son véhicule a permis la saisie de cigares de contrebande, ainsi qu’une quantité illégale de cannabis. Le suspect a été libéré par sommation.