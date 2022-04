Six interceptions pour conduite avec les capacités affaiblies

Au cours de la dernière semaine, des agents de la Sûreté du Québec ont procédé à l’interception de six automobilistes pour conduite avec les capacités affaiblies dans la région, dont cinq dans la même journée.

Le 21 avril, vers 1 h 30, un homme de 52 ans de Saint-Georges a été arrêté sur la 112e rue à Saint-Georges. Il dépassait la limite permise d’alcool dans le sang.

La journée du 24 avril a été très occupée par les agents de la Sûreté du Québec. Tout d’abord, ils ont arrêté une femme de 30 ans, vers 00h30 sur la 1re avenue à Saint-Georges suite à une collision mineure dans un stationnement public. Elle a fourni à l’éthylomètre des échantillons d’haleine de plus du double de la limite permise par la Loi.

Vers 1 h 40, un homme de 55 ans de Saint-Georges a été intercepté sur le boulevard Dionne à Saint-Georges suite à une conduite erratique due à l’alcool.

À Saint-Évariste-de-Forsyth, vers 3 h, un homme de 40 ans de Lambton a été arrêté suite à une sortie de route survenue sur le rang Saint-Hilaire. Il conduisait avec les capacités affaiblies.

Le permis de conduire de ces quatre automobilistes a été suspendu, leur véhicule remorqué et ils comparaîtront en juillet au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Ce même jour, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Etchemins ont tenté d’intercepter un véhicule sur la route 277 à Lac-Etchemin pour une vérification du Code de sécurité routière. La conductrice a refusé de s’immobiliser. Elle a finalement fait demi-tour et a été interceptée à l’intersection de la route Langevin et de la route Bélair à Saint-Odilon vers 00 h 15. La femme de 60 ans de Saint-Léon-de-Standon a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a été libérée par citation à comparaitre au Palais de Justice de Saint-Joseph-de-Beauce Son permis de conduire est suspendu pour 90 jours et son véhicule a été remorqué.

Un homme de 30 ans de Beauceville qui a fait un excès de vitesse, vers 4 h 15, sur la route 173 à la hauteur de Beauceville a été arrêté également pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Celui-ci a échoué l’éthylomètre avec un taux d’alcoolémie supérieur au double de la limite permise par la Loi. Il comparaitra le 22 juillet prochain au palais de Justice de Saint-Joseph-de-Beauce.