Feu de haie au Lac Veilleux

Le Service de sécurité incendie de Beauceville a été appelé vers 15 h 10 aujourd'hui pour un feu de haie de cèdres dans le secteur du Lac Veilleux.

À l'arrivée des pompiers, le feu avait déjà été éteint par les voisins de la résidence où est survenu l'incident. Selon toute vraisemblance, des étincelles, provenant d'un foyer extérieur conforme allumé, serait la cause du brasier qui a presqu'entièrement consumé la haie.

La SOPFEU souligne qu’au printemps, malgré le temps frais et les sols encore humides, le risque d’incendie est souvent très élevé. En fait, avant l’apparition de la feuillaison et de la verdure, le combustible au sol est composé d’herbes fanées, de feuilles mortes et de broussailles sèches, qui sont hautement inflammables. Il suffit de quelques heures d’ensoleillement et d’un peu de vent pour que la végétation morte s’assèche rapidement et que le niveau du danger d’incendie grimpe de façon substantielle.